Zeynep Bastık: Sezen Aksu hakkımda o sözleri söyleyince bayıldım

Radyo D’ye konuk olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Sezen Aksu’ya olan tanışma hikayesini ilk kez anlattı.

“SEZEN HANIM GELDİ DEDİLER”

2014 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç’la birlikte Sezen Aksu’nun stüdyosuna konuk olan Bastık, “Bir proje için kayıt olmaya gittik. Gittiğimizde Sezen Hanım’ın da içeride olduğunu söylediler. 15 gün kadar önce de Murat’la birlikte Beyaz Show’a katılmıştık. Ben kayıt alırken kaydın ortasında bir durduk dediler ki ‘Sezen Hanım geldi.’ Ben dedim ki, ‘Nasıl yani? Ben şarkı söylerken gelemez şu an değil.’



“BEN ORADA BAYILDIM”

Sonra kayıt bitti. Beni dinlemek istediğini, sesimi duyup merak ettiğini söylediler. Ben tabii ki kayıt bittiğinde yanına gidip tanıştım. Bana dedi ki; ‘Aaa sen geçen haftaki Beyaz Show’da gördüğüm güzel kızsın. Seni hatırladım ama bu sesin senden çıktığına inanamadım. Burada bir sürü kayıt olur, ben çok çıkmam. Sen nasıl şarkı söylüyorsun senin boğazında bülbül mü var? Ben orada bayıldım. Teşekkür ederim, ilk orada tanıştık. Murat da fotoğrafımızı çekip, ‘Sezen gören masum köylü’ diye paylaşım yaptı. Çok acayipti benim için.”