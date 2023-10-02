Zeynep Bastık ticarete atılıyor. Yapacağı işe çok şaşıracaksınız

Yazı konserlerle ve reklam iş birlikleriyle geçiren Zeynep Bastık lavanta yetiştirmek için kolları sıvadı.

Zeynep Bastık ticarete atılıyor. Yapacağı işe çok şaşıracaksınız

Şarkılarıyla, konserleriyle adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık markaların da gözdesi. Aralıksız birçok reklamda yer alan Zeynep Bastık iki yıl üst üste Vodafone Red, Penti, Getir ve Adidas ile anlaşma yapmıştı. Şimdi de Flormar’ın yüzü olan Zeynep Bastık kendi yaşam tarzını yansıtan markalarla çalışmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

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Reklam çalışmaları ve konserleri devam ederken bulduğu her boş vakitte stüdyoya giren Zeynep Bastık yeni şarkısının da kayıtlarına başladı. Dün akşam İzmir Festivalinde bir unutulmayacak konser veren sevenlerine keyifli sürprizler hazırlayan Bastık 20 Ekim Cuma gecesi Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda da yazın son konserini verecek.

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Bu yoğun çalışma döneminin ardından kendisine ve çok sevdiği Urla’daki çiftlik evine vakit ayıracak olan Zeynep Bastık lavantaya merak sardı. Arazisinde lavanta yetiştirip ticaretini yapmak için kollarını sıvayan Zeynep Bastık bu yeni hobisi konusunda çok heyecanlı olduğunu açıkladı.

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