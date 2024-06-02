Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa yakalandı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü bir partide dudak dudağa görüntülendi.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ikilisi, Kenan Doğulu'nun 50. yaşını kutlamak için düzenlediği doğum günü partisinde dudak dudağa yakalandı.

Birkaç hafta önce Ali Can Ayyıldız ile olan ilişkisini sonlandıran ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, kalbini oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı.

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Birkaç gün önce beraber ilişkisi Chaplin oyununu izlemeye giden çift, son olarak da Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde görüntülendi.

AŞKA GELDİLER

İstanbul'da gerçekleşen doğum günü partisinde eğlenceli vakit geçiren çift, bir ara öpüşürken kameralara yakalandı. Aşklarını herkese ilan eden ikilinin o anları da Editci Abla isimli bir sosyal medya hesabından yayınlandı.

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2016 yılında katılıp 2. olduğu Survivor yarışması ile çok sayıda hayrana sahip olan ve yarışmanın ardından çok sayıda dizi ve film projesinde boy gösteren Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Sandık Kokusu adlı dizide rol alıyor.

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