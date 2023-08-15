Zeynep Bastık'ın ayaklarını neden gizlediği ortaya çıktı

Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, tatilde. Tatilden mayokinisiyle poz veren ünlü şarkıcı ayaklarını sakladı. İşte nedeni...

Zeynep Bastık'ın ayaklarını neden gizlediği ortaya çıktı

Eskiden konserlerinden kalan boş günlerini Urla’da evinde geçiren Zeynep Bastık, artık işletmeci sevgilisi Ali Can Ayyıldız’ın işi nedeniyle sık sık Bodrum’a gidiyor.

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Şarkıcı, dün plajda bikiniyle poz verdi. Ancak ayaklarını göstermedi. Bunun nedeni de sık sık ayaklarına övgüler düzen ve fotoğraflarını paylaşan takipçileri.

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Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajer Tolga Akış ile Temmuz 2021'de Alaçatı'da gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Evliliği yürütemeyen çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

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