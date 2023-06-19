Zeynep Bastık’ın yeni evinin değeri dudak uçuklattı

Zeynep Bastık, Urla’dan servet değerinde ev satın alarak İstanbul'u terk etti. Ünlü şarkıcı, katıldığı programda İstanbul’u neden terk ettiğini anlattı.

Zeynep Bastık’ın yeni evinin değeri dudak uçuklattı

Son dönemde art arda konser veren ve kazancını artıran güzel popçu Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşti. Bastık'ın 40 milyon TL civarında olduğu konuşulan doğayla iç içe ile olan evi yeniden gündeme geldi.

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URLA'YA YERLEŞTİ

S.O.B.A isimli You Tube programına konuk olan güzel şarkıcı "İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. Sen İstanbul'u çok seviyordun" sözlerine cevap olarak, "Ben İstanbul'u hala çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi.

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İDDİALARA KAÇAMAK CEVAP

5 bin metrekare arazi satın aldığı iddialarına ise Bastık "Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Orada tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum." cevabını verdi

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