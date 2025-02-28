Zeynep Bastık’tan şaşırtan açıklama: Anne olmak istiyorum

Habertürk’te yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gün Etiler’de basın mensuplarının kameralarına yakalandı.

“AĞIR MAKYAJ YAPMIYORUM”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık, "Kozmetik ürünlerine aslında çok para harcamıyorum. Makyajı seviyorum ama kendi sınırlarım içinde kalmayı tercih ediyorum. Ağır makyaj yapmıyorum, sadece yüzümü renklendirmeyi seviyorum. Zaman zaman makyajsız da dışarı çıkıyorum. İlle de yapma takıntım yok" ifadelerini kullandı.

“GEREKSİZ HARCAMALARDAN KAÇINIYORUM”

Alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili de konuşan Bastık, eskisi kadar alışveriş yapmadığını belirtti; "Gereksiz harcamalardan kaçınıyorum. Artık sadece ihtiyacım olduğunda alıyorum. Son dönemde en çok parayı yemek için harcıyorum."

“NAZARA İNANIYORUM”

Sevgilisi Serkay Tütüncü ile bir projede yer alıp almayacağı sorusuna ise "Bu soru çok soruluyor ama istemiyoruz. Göz önünde olmayı sevmiyoruz, nazara da inanıyorum. Kendi yolumuzda ilerliyoruz" cevabını verdi.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda, çocuk sahibi olmak istediğini belirtmişti. Bastık’a, bu sözleri hatırlatılınca şu açıklamada bulundu;

"Gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum. Çocuk istediğimizde evlilik de olsun isterim ama evliliği gerekli ya da zorunlu bir şey olarak görmüyorum. Doğru insanla, doğru zamanda hayatını birleştirme fikri bana romantik geliyor. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum, bu tamamen kişilere bağlı" dedi.