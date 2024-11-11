Zeynep Bugay'dan "PİA"

Toplumsal sorunları ince bir mizah duygusu ile irdeleyen Bizimkiler dizisi ve Hababam Sınıfı’nın senaristi ünlü yazar Umur Bugay’ın kızı, yazar Zeynep Bugay, yeni kitabıyla birlikte hayatında önemli bir değişiklik yapma kararı aldı.

“Sevgili Nasıl Bulunur?” ve “Proti Adası’nın Esrarı” gibi kitaplarıyla tanınan yazar, Alfa Yayınevi’nden çıkacak “Kimsesiz Kız Çocuğu” isimli eserinde Bugay soyadını kullanmayı bırakarak sadece Pia ismiyle üretisini sunacak.

Bu yeni döneme adım atarken, Zeynep Bugay, ailesinin kendisine verdiği Seher ön isminden feragat ederek Zeynep’i adının baş kısmına taşıdı. Mahkeme kararıyla da adını resmiyette Pia olarak değiştiren yazar, yeni kitabında türlü zorluklarla kendilerini var etmek zorunda kalan tüm kimsesizleştirilmiş kız çocuklarının hikayesinden ilham alıyor. Pia adıyla yazdığı “Kimsesiz Kız Çocuğu” kitabı onun için sadece yeni bir eser değil, gerçek kimliğinin ifadesi ve cesur herhangi bir kız çocuğunun kadınlığa doğru yolculuğunun anlatısı. Kitap, raflarda yerini almaya hazırlanırken Pia’nın yeni ismi ve kimliğiyle okurlarıyla buluşacağı bu dönemin edebiyat dünyasında derin bir iz bırakması bekleniyor.