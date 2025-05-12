Zeynep Karaca’dan ruhumuzu yoklayan bir şiir kitabı: Fabrikanızın Keyfi Yerinde mi?

İlk şiir kitabı Gövdesi Hakkında Konuşan Kelebek ile 2022 yılında edebiyat dünyasına dikkat çeken bir giriş yapan Zeynep Karaca, ikinci kitabıyla şiir yolculuğunu derinleştiriyor.

Ketebe Yayınları etiketiyle okurla buluşan Fabrikanızın Keyfi Yerinde mi?, bireysel hafızayla toplumsal gerçeklik arasında güçlü bir köprü kuruyor.

Karaca’nın yeni kitabı, okuru hem politik hem kişisel hem de şiirsel bir sorgulamanın tam merkezine davet ediyor.

Kent yaşamının tekdüzeliği, emeğin değersizleştirilmesi, göç, kadınlık halleri ve inanç gibi temalar; dokunaklı ama bir o kadar da ironik bir üslupla işleniyor. Şair, gündelik hayattan sahneleri sinematografik bir dille aktarırken kimi zaman bir kafe masasındaki kurabiyeyle, kimi zaman ise bir fabrikanın bacasından yükselen dumanla söze giriyor.

Kitaba adını veren şiir, Türkiye’deki işçi sınıfının gerçekliğine keskin bir eleştiri getiriyor. Karaca, “fabrika”yı yalnızca bir üretim alanı olarak değil, insan ruhunu öğüten bir sistemin metaforu olarak ele alıyor.

Karaca’nın şiiri biçimsel oyunlardan çok içerik yoğunluğuna yaslanıyor. Ancak klasik imgeler yerine çağdaş dile, dijital kültüre ve sosyal medya göndermelerine yer vererek güncel bir şiir dili inşa ediyor.

Kitaptaki başlıklar –“Biodaki Linki Tıklayın”, “Tavuk Şiş Yerken Bulgurla Yakınlaşma”, “Bir Otobüs Dolusu Yumruk Arzusuyla” gibi– kitabın ironik ve eleştirel tonunu ilk bakışta yansıtıyor.

Fabrikanızın Keyfi Yerinde mi?, günümüz Türkiyesi’nde yaşamanın duygusal ve toplumsal haritasını çizen bir şiir kitabı.

Zeynep Karaca, hem bir işçinin nasırlı ellerine, hem bir mültecinin kırmızı kapüşonlu duasına, hem de parkta kahveyle birlikte gelen bir kurabiyeye aynı duyarlılıkla bakıyor. Okuru sadece şiirle değil, şiirin taşıdığı vicdani yükle de yüzleştiriyor.