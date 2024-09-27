Zeynep kayınpederiyle mi evlenecek? Kızıl Goncalar'daki fragman kafa karıştırdı!

Kaynak: Haber Merkezi
Zeynep kayınpederiyle mi evlenecek? Kızıl Goncalar'daki fragman kafa karıştırdı!

Kızıl Goncalar yeni sezonun yeni bölüm fragmanıyla ortalığı karıştırdı. Son fragmanda gelinlik giyen Zeynep’in Vahit ile evlendiği görüldü. Bu sahneye sosyal medyadan tepki yağdı. İşte haberin ayrıntıları…

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, yeni bölümünün fragmanıyla gündemden düşmüyor. 30 Eylül Pazartesi akşamı ekranlarda yeni sezonun ilk bölümüyle yer alacak olan Kızıl Goncalar şimdiden seyirciyi meraklandırmaya başladı.

uu.webp

Dizinin ilk fragmanda Meryem'in mürşidi öldürmek suçundan hapse girdiği ve Naim Efendi'nin Cüneyd'den boşanan Zeynep'e yine gelinlik giydirdiği görüldü. Vahit'in “O deccale bu dünyayı dar edeceğim. Aklını aldım, karısını da alacağım” ifadeleri “Zeynep Cüneyt'in babasıyla mı evlenecek?" sorularını akla getirdi.

y7.webp

"TARİKATLAR KAPATILMALIDIR” SÖZÜ OLAY OLMUŞTU

Dizinin ikinci fragmanında ise Özcan Deniz'in hayat verdiği Levent karakterinin televizyonda söylediği "Tarikatlar kapatılmalıdır" sözleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

8.webp

KAFALARI KARIŞTIRAN FRAGMAN ZEYNEP VAHİT'LE Mİ EVLENİYOR?

Gelinlikle ortaya çıkan Zeynep'in zorla Vahit'le evlendirildiği görülüyor. Meryem ise "Zeynep'e sakın dokunma" diyerek Vahit'e karşı çıkıyor. Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medyada Vahit karakterine tepkiler yükseldi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının yorumları…

2.webp

3.webp

4.webp

y.webp

Son Haberler
Belediye Başkanı'nın acı günü! Kızı hayatını kaybetti
Belediye Başkanı'nın acı günü! Kızı hayatını kaybetti
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarih belli oldu. Teyzesi açıkladı
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarih belli oldu. Teyzesi açıkladı
Afyonkarahisar'da 114,7 metrelik Türk Lokumu Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
114,7 metrelik Türk Lokumu Guinness rekoru kırdı
Netanyahu'ya BM kürsüsünde protesto. Türk heyeti ve bazı ülke temsilcileri salonu terk etti
Netanyahu'ya BM kürsüsünde protesto. Türk heyeti ve bazı ülke temsilcileri salonu terk etti
2’nci el araç satışında yeni dönem başladı. Detayları belli oldu
2’nci el araç satışında yeni dönem başladı. Detayları belli oldu