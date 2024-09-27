Zeynep kayınpederiyle mi evlenecek? Kızıl Goncalar'daki fragman kafa karıştırdı!

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, yeni bölümünün fragmanıyla gündemden düşmüyor. 30 Eylül Pazartesi akşamı ekranlarda yeni sezonun ilk bölümüyle yer alacak olan Kızıl Goncalar şimdiden seyirciyi meraklandırmaya başladı.

Dizinin ilk fragmanda Meryem'in mürşidi öldürmek suçundan hapse girdiği ve Naim Efendi'nin Cüneyd'den boşanan Zeynep'e yine gelinlik giydirdiği görüldü. Vahit'in “O deccale bu dünyayı dar edeceğim. Aklını aldım, karısını da alacağım” ifadeleri “Zeynep Cüneyt'in babasıyla mı evlenecek?" sorularını akla getirdi.

"TARİKATLAR KAPATILMALIDIR” SÖZÜ OLAY OLMUŞTU

Dizinin ikinci fragmanında ise Özcan Deniz'in hayat verdiği Levent karakterinin televizyonda söylediği "Tarikatlar kapatılmalıdır" sözleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

KAFALARI KARIŞTIRAN FRAGMAN ZEYNEP VAHİT'LE Mİ EVLENİYOR?

Gelinlikle ortaya çıkan Zeynep'in zorla Vahit'le evlendirildiği görülüyor. Meryem ise "Zeynep'e sakın dokunma" diyerek Vahit'e karşı çıkıyor. Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medyada Vahit karakterine tepkiler yükseldi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının yorumları…