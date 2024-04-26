Zeytin sektörünün hedefi 1,5 milyar dolar ihracat

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Zeytin sektörünün hedefi 1,5 milyar dolar ihracat
Zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının çatı kuruluşu olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2023 yılı Mali Genel Kurul için toplandı. Aynı zamanda genel kurul toplantısı ambalajlı kategoride ihracatın yıldızları ödül törenine de ev sahipliği yaptı.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının Türkiye'deki tek çatı kuruluşu olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), 2023 yılı Mali Genel Kurul için toplandı.

EZZİB'in Genel Kurulunda sektörün gündemindeki başlıklar masaya yatırıldı. EZZİB'in Genel Kurul Toplantısı sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatında ambalajlı kategoride ilk 10'ar firmanın ödüllerini aldığı EZZİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yaptı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "2022/23 sezonunda rekor kırarak, sektör tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Sofralık zeytin ihracatımız bir önceki sezona kıyasla tutar bazında %7 artarak 172 milyon dolardan 184 milyon dolara yükseldi. 1 Kasım tarihinde başlayan 2022/23 zeytinyağı ihracat sezonunda ise; 118 ülkeye ihracat gerçekleştirdik, toplam zeytinyağı ihracatımız miktar bazında %158 artarak 58 bin tondan 150 bin tona, tutar bazında ise %259 artarak 201 milyon dolardan 723 milyon dolara yükseldi" dedi.

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2022/23 İHRACAT SEZONUNDA REKOR KIRDIK

Er, "Sofralık zeytin üretiminde dünyada lider ve zeytinyağında ise İspanya'dan sonra en büyük 2. üretici konumuna yükseldiğimiz 2022/23 ihracat sezonunda, üretimdeki rekor ile birlikte elde ettiğimiz başarıyla, toplam sektör ihracatımız 947 milyon dolara ulaştı ve sektörümüz dünya pazarlarında çok önemli bir yer edindi. Temmuz ayı sonunda getirilen dökme ve varilli ihracat kısıtlamasına rağmen, bu artışta katkısı olan tüm üyelerimizi canı gönülden kutlar ve sektörümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bu rakamı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 1,5 milyar dolara, 2028'de ise 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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