Zeytin tankına çıplak giren işçi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi gözaltına alındı.

Zeytin tankına çıplak giren işçi tutuklandı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından söz konusu kişinin ve görüntülerin kaydedildiği işletmenin tespiti amacıyla çalışma başlatan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.A. olduğunu tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akhisar'da gözaltına alınan şüpheli M.A, sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Akhisar ilçesinde 29 Temmuz 2023 günü, saat 10.00 sıralarında TİKTOK isimli sosyal medya uygulaması üzerinden gıda sağlığı için tehlike oluşturacak video paylaşan şüpheli, JASAT tarafından yapılan çalışmayla tespit edilerek, asayiş timlerince gözaltına alınmıştır. Suçunu eğlence amaçlı yaptığını itiraf eden şüpheli hakkındaki adli soruşturma cumhuriyet savcısı talimatıyla yapılmış olup görüntülerin çekildiği işletme İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştır."

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşılmıştı.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Putin'den Ukrayna ile barışa yeşil ışık Dünya
Putin'den Ukrayna ile barışa yeşil ışık
Belçika Grand Prix'inde kazanan Verstappen Spor
Belçika Grand Prix'inde kazanan Verstappen
Biraz kestirmek istedi Uyurken koynuna öyle bir şey girdi ki Güncel
Biraz kestirmek istedi Uyurken koynuna öyle bir şey girdi ki
Taliban müzik aletlerini idam etti. Gerekçe: Gençlerin yoldan çıkması Dünya
Taliban müzik aletlerini idam etti. Gerekçe: Gençlerin yoldan çıkması
Çikita Muz Ajdar canlı yayında çıldırdı. Acun Ilıcalı'nın kendisini izlediğini sandı Magazin
Çikita Muz Ajdar canlı yayında çıldırdı. Acun Ilıcalı'nın kendisini izlediğini sandı
Nijer'de askeri darbe sonrası Maliye Bakanı ölümle tehdit edildi: Çalınan paraları, ülke ekonomisinin halini izah et Dünya
Nijer'de askeri darbe sonrası Maliye Bakanı ölümle tehdit edildi: Çalınan paraları, ülke ekonomisinin halini izah et
Ante Rebic Beşiktaş için İstanbul'da Spor
Ante Rebic Beşiktaş için İstanbul'da