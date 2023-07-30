Zeytin tankına yarı çıplak giren işçinin ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medyada ortaya çıkan yeşil zeytinin sepetlendiği anlara ait görüntüler mide bulandırdı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama gelirken gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan kişinin ifadesi pes dedirtti.

Zeytin tankına yarı çıplak giren işçinin ifadesi ortaya çıktı

Manisa'da bir çalışanın yeşil zeytin tankının içine çıplak bir şekilde girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Mide bulandıran görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

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Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.’yi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak mahallesinde gözaltına aldı.

PES DEDİRTEN İFADE

Muharrem A. (42), işlemleri için jandarmaya teslim edildi. Muharrem A. ifadesinde suçunu itiraf ederken, bunu eğlence amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MENEDİLDİ

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.

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