Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

İzmir'de, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Erol Gül (65), hayatını kaybetti.

İzmir'de, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Erol Gül (65), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bornova ilçesi Evka-3 Mahallesi 113. Sokak'ta meydana geldi. Erol Gül, iddiaya göre evinin yakınında bulunan parkta zeytin toplamak için ağaca çıktı.

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Gül, bir süre sonra çıktığı zeytin ağacından düştü. Gül'ün yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gül'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

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