Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonunda yangın

Olay, 2025 yılı Şubat ayında, saat 04.15 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Sokak ile Litros Yolu kesişiminde bulunan akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yaklaşık 300 metrekare kapalı alana sahip iki katlı marketin giriş katında başladı. Kısa süre içinde marketin tamamına yayılan alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini olay yerine sevk etti. Ayrıca, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.

TANKERLERİNDEN SIKIŞMA OLMADI, SOĞUTMA YAPILDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, akaryakıt tankerlerinin bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılarak, duman tahliyesi gerçekleştirildi.

YANGINDA CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, akaryakıt istasyonunun market bölümünde ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.