Zeytinburnu'nda Pitbull'un saldırdığı kedi öldü

Zeytinburnu'nun Telsiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir şahıs, pitbull cinsi köpeğine ağızlık takmadan mahallede gezdirmeye başladı. yolda giderken mahalledeki vatandaşların beslediği kediyi ve yavrularını gören köpek, kediye saldırdı.

KEDİ HAYATINI KAYBETTİ

Köpeğin sahibi anne kediyi köpeğinden kurtarsa da kedi hayatını kaybetti. Çevredekilerin belediyeye ihbar etmesiyle beraber belediye ekipleri anne ve yavru kedileri olay yerine gelip aldı. Köpek ve sahibi ise mahallelinin tepkileri üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.