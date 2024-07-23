Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

Kaynak: İHA
Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

Zeytinburnu’nda sokak ortasında otomobil yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Temiş’e ait otomobil, bir başka kişi arabasını park edeceği esnada çizilerek zarar gördü.

Bunun üzerine Kadir Temiş, karşı taraf ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı.

Kavgada Kadir Temiş, silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralanan Temiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şarjör ve mermileri topladı.

Hastaneye kaldırılan Kadir Temiş’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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