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Yol verme kavgasında yolu ringe çevirdiler. Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Zeytinburnu'nda otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Yol ringe dönüştü

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:22
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Zeytinburnu'nda trafik kavgasında yol ringe döndü

Yol verme kavgasında yolu ringe çevirdiler. Tekmeler yumruklar havada uçuştu
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İstanbul Zeytinburnu'nda trafikteki bir otomobil sürücü ile taksi şoförü arasında yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çırpıcı Mahallesi Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme sorunu nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü ve şoför arabalarını yolun ortasında bırakıp, inerek tartışmaya deva etti. Tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girdiği kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

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