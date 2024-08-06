Zeytinden ucuz zeytinyağı: 116 lira. TÜİK enflasyonu düşürmek için mucize uydurdu

TÜİK milyonlarca çalışanın maaşlarını belirleyen enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 61,78 olarak ölçüldü.

TÜİK’in açıkladığı veriler her ay olduğu gibi bu ayda en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Emekli ve memurlara yapılan zammı doğrudan etkileyen TÜİK verilerinin gerçek dünya ile uyuşmazlığı yine dikkatleri çekti.

TÜİK’E GÖRE ZEYTİNYAĞI ZEYTİNDEN UCUZ

TÜİK’in açıkladığı sepet verilerinde en dikkat çeken ürün zeytin ve zeytinyağı oldu. Enflasyonun hesaplanmasında dikkate alınan sepete göre zeytinin kilosu zeytinyağından daha ucuz çıktı. Zeytinin kilosu 136 lira olarak hesaplanırken zeytinyağının litresi 116 lira olarak hesaplandı.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş’ın yazısında zeytinyağı detayı vurgulandı. Zeytinyağının zeytinden ucuz olmasını tuhaflık olarak ifade eden Aktaş:

“TÜİK’e göre temmuz ayında zeytinin kilosu 136 lira. “O fiyata zeytin ne gezer” diyorsunuz belki ama varsayalım bu fiyat makul.

Peki zeytinyağı zeytinden daha ucuz nasıl oluyor? TÜİK’e göre zeytinyağının litresi 116 lira. Sizce de bu fiyatlarda bir tuhaflık yok mu?” ifadelerini kullandı.

TÜİK’İN LİSTESİ YİNE GÖZLERİ DOLDURDU!

Gerçek hayatla bağdaşmayan TÜİK’in enflasyon sepetinde dikkat çeken detaylardan birisi de kira oldu. En ucuz kiraların bile 15 bin liradan başladığı Türkiye’de TÜİK’e göre kira 6 bin 255 lira.

DİKKAT ÇEKEN UÇAK BİLETİ FİYATI!

TÜİK sepetinde dikkat çeken detaylardan birisi de uçak bilet fiyatları oldu. Yurt içi seyahatlerde taban fiyat uygulanmasına rağmen TÜİK sepetine göre uçak bileti 12 bin 255 lira olarak belirlendi. TÜİK'in uçak biletlerinin fiyatını hesaba katarken yurt dışı uçak bilet fiyatlarını göz önüne aldığı yorumu yapıldı.