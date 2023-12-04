Zeytinyağ ile hazırlanan bu ot çıbanı söküp atıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan çıban ve egzamada faydalı olan süpürge otu dikkatlerden kaçmadı.

Süpürge otu; Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır.

SÜPÜRGE OTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan şeklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos ayından itibaren toplanıp, kurutulur.

SÜPÜRGE OTUNUN FAYDALARI

- İshali keser, idrar söktürür.

-Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Nikriste de faydalıdır.

-Anne sütünü artırır. Lapası, ağrıları keser.-Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır.

-Süpürge otu, ciltte oluşan rahatsızlıklar için çok fazla kullanılmaktadır

-Grip gibi enfeksiyonlara yakalanan kişiyi tedavi etmek için çok terleten bu bitki, kişinin iyileşmesinde çok büyük role sahiptir.

-Vajinal iltihapları ve rahim hastalıklarını iyileştirdiği şeklindedir. Sancıları azaltmaktadır ve doğumu daha kolay hale getirmektedir.

-Böbrek taşlarının düşmesine destek olan, idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eden bu bitki, kalp ve damar hastalıklarından da korumaktadır.

-Prostat kanseri, gut hastalığı, bel soğukluğu gibi pek çok probleme de çözüm olarak kullanılmaktadır.

SÜPÜRGE OTU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumlarını ezerek su ile karıştırıp içmeniz mümkündür. Bu, kurdeşen gibi cilt problemlerine iyi gelebilir. Günde iki kez, bir bardak suya bir çay kaşığı tohum ekleyerek bu karışımı hazırlayabilirsiniz.

Süpürge otu tohumlarını zeytinyağı ile de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde süpürge otu kürü elde edebilirsiniz. Bu kür, cildinizdeki sorunları azaltmaya yardımcı olabilir.

Süpürge otu tohumlarını ılık suya atıp içmeniz de bir seçenektir. Bu, süpürge otunun faydalarından yararlanmanın başka bir yoludur.