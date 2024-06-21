Zeytinyağında KDV'yi sıfırlıyorlar

İspanya'da son 1,5 yıldır ekmek, yumurta, meyve veya sebze gibi temel ihtiyaç ürünü olarak kabul edilen gıdalardan KDV alınmaması uygulamasına yeni bir ürün daha ekleniyor.

Başbakanlık kaynaklarına göre, İspanyol basınında yer alan haberlerde, 1 Temmuz'dan itibaren zeytinyağı için de KDV olmayacak.

Hükümet, 2023 yılı başında aldığı kararda normal şartlarda yüzde 10 olan zeytinyağından alınan KDV oranını yüzde 5'e indirmişti.

KDV ORANI SIFIRLANACAK

Bakanlar Kurulunun 25 Haziran'da alacağı karar sonrasında 1 Temmuz'dan itibaren KDV oranı sıfırlanacak zeytinyağının artık temel gıda ürünü olarak tanımlanmasından dolayı bu uygulama kalktıktan sonra da yüzde 4 KDV oranına geçileceği belirtildi.

İSPANYA'DA 10-12 AVRO'YA SATILIYOR

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, Ocak 2021'den bu yana yüzde 204,8'lik fiyat artışı kaydedilen zeytinyağı normal şartlarda litresi ortalama 10-12 avroya satılıyor.

Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda 30 Haziran'da sona ermesi gereken temel gıda ürünlerinden KDV alınmaması uygulamasının uzatılacağını açıklamıştı.