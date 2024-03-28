Zeytinyağındaki büyük sahtekarlığı ABD Tarım Bakanlığı’nın Türkiye raporu ortaya çıkardı

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Zeytinyağındaki büyük sahtekarlığı ABD Tarım Bakanlığı’nın Türkiye raporu ortaya çıkardı
Amerikan Tarım Bakanlığı’nın raporu Türkiye’de Zeytinyağına, bitkisel yağlar karıştırılarak yerel piyasada, “Zeytinyağı” adıyla daha ucuza satıldığını ortaya çıkardı.

Zeytinyağındaki büyük sahtekarlığı ABD Tarım Bakanlığı’nın Türkiye raporu ortaya çıkardı

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

ABD Tarım Bakanlığı Türkiye’deki yağlı tohumlar ve ürünleri yıllığına ilişkin raporunu yayınladı. Rapor, Türkiye’deki bir skandalı da ortaya çıkardı.

Raporda zeytinyağı tüketiminin, zeytin üretiminin döngüsel doğasına bağlı olarak 30.000 MT artarak 180.000 MT'ye çıkması beklendiği ifade edilirken zeytinyağının fiyatının Ayçiçek yağına göre 5-6 kat daha fazla yüksek olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, bu fiyat farkı nedeniyle zeytinyağına çoğu zaman daha ucuz olan bitkisel yağlarla karıştırılarak yerel piyasada “zeytinyağı” adıyla daha uygun fiyata satıldığı ifade edildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu. Gürer, Amerika’nın kilometrelerce uzaktan görüp raporuna yansıttığı bu durumun tarım bakanlığı tarafından bilinmemesinin imkanı olmadığını belirtti. Gürer, bakanlık yetkililerini gerekeni yapmaları için göreve davet etti.

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