Zeytinyağının fiyatını duyan bayılacak. Zeytinyağı alım fiyatı açıklandı

Vatandaş yandı... Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı 2023-2024 ürün alım fiyatını 295 TL olarak belirlediklerini söyledi.

KAYNAK: İHA
Zeytinyağının fiyatını duyan bayılacak. Zeytinyağı alım fiyatı açıklandı

Dünyanın önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alan İtalya ve İspanya’daki zeytin ağaçlarının da kuraklıktan etkilenmesi nedeniyle dünya genelinde bu yıl fiyatların yüksek seyrediyor.

AKP iktidarındaki yanlış ekonomi politikalarından zeytinyağı da etkilendi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, merakla beklenen 2023-2024 ürün alım fiyatını açıkladı.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 295 TL olarak belirlenen alım fiyatının, üreticinin alın terinin karşılığını alması ve ürününün değerini bulması adına önemli bir uygulama olduğunu söyledi.

Hilmi Sürek, titiz çalışmalar sonucu belirlenen fiyatla üreticinin haklarını ve ürünün değerini korumayı amaçladıklarını belirtti.

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Sürek, "Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği; ülke, bölge ve zeytinyağı üreticileri için önemli bir güçtür. Tariş, her sezon olduğu gibi bu sezon da tüm kaynaklarını ortaklarının ürününü en iyi şekilde değerlendirmek için kullanacaktır. Belirlediğimiz ürün alım fiyatında kooperatiflerimizden gelen fiyat değerlendirmeleri en önemli kriter olurken, rekolte miktarları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri de dikkate aldık" dedi.

TÜRKİYE'DE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Sürek, 2022-2023 Türkiye zeytinyağı rekoltesinin 421 bin ton ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, bunun ülke ve bölge ekonomisi açısından önemli getirisi olduğunu açıkladı. Hilmi Sürek, şöyle devam etti:

İçinde bulunduğumuz sezonda, kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır.

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