Zeytinyağlarını boyamışlar! Bakanlık 11 markayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesine yeni markalar ekledi. Bursa'dan da iki firmanın bulunduğu listede, toplam 11 farklı zeytinyağı markası yer aldı. İfşa edilen markalarda zeytinleri ile ünlü Ayvalık, Gemlik gibi yerlerin adlarının kullanılması ise dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Son yapılan testlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı ve tohum yağları karıştırılması belirlendi.

ZEKİ KOÇHAN ÜRÜNLERİNE TOHUM YAĞI BULUNDU

Zeki Koçhan tarafından üretilen Şirince Tat ve Ege’den Şirince Kaynak Zeytinyağı markalarına ait zeytinyağlarında tohum yağı tespit edildi.

E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÜRÜNLERİNDE TOHUM YAĞI

E.A.T Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Erken Hasat Gemlik Körfez ve Birlik Vakıf marka zeytinyağlarında da tohum yağı bulundu.

GÜRCAN FİDAN’IN YENİ AYVALIK MARKASINDA TOHUM YAĞI TESPİTİ

Gürcan Fidan tarafından üretilen Yeni Ayvalık marka zeytinyağında tohum yağı bulundu.

HASAT TİCARET TOPTAN GIDA-HALDUN BÖLGE’NİN LUX AYVALIK KÖRFEZİM MARKASINDA TOHUM YAĞI BULUNDU

Hasat Ticaret Toptan Gıda-Haldun Bölge tarafından üretilen Lux Ayvalık Körfezim marka zeytinyağında tohum yağı tespit edildi.

EGE ELİT TEDARİK GIDA NAK. İNŞ. OTO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞT ÜRÜNLERİNDE TOHUM YAĞI

Ege Elit Tedarik Gıda Nak. İnş. Oto. Tur. San. Tic. Ltd. Şt. tarafından üretilen Has Edremit marka zeytinyağında tohum yağı bulundu.

AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÜRÜNLERİNDE TOHUM YAĞI TESPİTİ

Akdeniz Zeytinyağı Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Akdeniz Zeytinyağları markasına ait zeytinyağlarında da tohum yağı bulundu.

KÖYLÜ KARDEŞLER-CİHANGİR ATLI ÜRÜNLERİNDE TOHUM YAĞI

Köylü Kardeşler-Cihangir Atlı tarafından üretilen 4 litrelik zeytinyağlarında tohum yağı tespit edildi.

HİLAL HAYVANSAL ÜRÜNLER YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ ÜRÜNLERİNDE TOHUM YAĞI BULUNDU

Hilal Hayvansal Ürünler Yem Süt ve Süt Ürünleri Toptan Ticaret Ltd. Şt. tarafından üretilen Ayvalık Gömeç marka zeytinyağında tohum yağı bulundu.

HACIOĞLU PİLİÇ MARKET VE PEYNİRCİLİK ÜRÜNLERİNDE TOHUM YAĞI TESPİTİ

Hacıoğlu Piliç Market ve Peynircilik tarafından üretilen Motorcuoğlu Pekdaş Zeytin marka zeytinyağında tohum yağı tespit edildi.

ONAY TİCARET-SABRİ AKIN ÜRÜNLERİNDE TOHUM YAĞI BULUNDU

Onay Ticaret-Sabri Akın tarafından üretilen Yeni Körfez marka zeytinyağında tohum yağı bulundu.