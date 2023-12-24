Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

Malzemeler

300 gram asma yaprağı

1 adet limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

Yarım su bardağı zeytinyağı

3 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı

İç harç için yarım su bardağı zeytinyağı geniş tabanlı bir tencerede kızdırılır.

Rendelenmiş soğan hafif renk alana kadar kavurulur. Sonrasında üzerine 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstık koyulur ve kavurmaya devam edilir.

Ilık suda 5 dakika kadar bekletip suyunu süzdürülen 1,5 su bardağı pirinç soğanlarla birlikte, pirinçler şeffaf bir görünüm kazanana kadar kavurulur.

Ardından sırayla 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar ve tarçın eklenip karıştırılır.

Yaklaşık 1 su bardağı sıcak su da ilave edilir ve iç harç kısık ateşte 5 dakika kadar pişirildikten sonra ocaktan alınır.

Salamura asma yaprakları tezgahın üzerinde damarlı kısımları üstte kalacak şekilde açılır. Her bir yaprağın orta kısmına; hazırlayıp, ılıtılan iç harçtan birer tatlı kaşığı kadar paylaştırılır.

Kenar kısımları içe alınır, geniş kısmından uç kısmına doğru ilerlenir.

Tüm yapraklar sıkı bir şekilde sarılır.

Sarma tenceresinin tabanı birkaç adet asma yaprağı ile kaplanır.

Hazırlanan sarmalar, sıra halinde, yan yana dizilir. Limon halka halka dilimledikten sonra sarmaların üzerine yerleştirilir.

Pişme esnasında açılmamaları için üzerlerine düz bir servis tabağı kapatılır. 1,5 su bardağı sıcak su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını da tencereye ekledikten sonra sarmalar kısık ateşte yaklaşık 35 dakika pişirilir.

Ilık ya da soğuk olarak servis edilir.

Afiyet olsun…