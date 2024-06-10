Zile basıp kapıyı açan kişiyi kurşunladılar

Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, saldırının hedefi olan 30 yaşındaki Uğur Doğan yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sularında Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerindeki bir binanın 2. katında yaşayan Uğur Doğan ile ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oturdukları esnada yüzleri kar maskeli iki kişi kapının ziline bastı. Kapıyı açan iki kardeşten Uğur Doğan oldu.

Saldırganlar Uğur Doğan'a yanlarında getirdikleri silahla ateş etmeye başladı. Ardından hemen geldikleri motosiklet ile kaçartılar.

Kurşun seslerini duyan ağabey Özgür Doğan dışarı çıkarak yardım istedi. Komşuların yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye yetiştirdi. Uğur Doğan hastanede gösterilen tüm çabalara rağmen rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak üzere incelemelerine başladı.