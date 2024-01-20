Zincir market çalışanının üzerine su kolileri devrildi

Kaynak: İHA
Zincir market çalışanının üzerine su kolileri devrildi
Tekirdağ'ın bir ilçesinde bulunan markette çalışanın üzerine su kolileri devrildi. Meydana gelen olay sonrası çalışan yaralandı.

Tekirdağ ilinin Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan BİM markette bulunan BİM'e ait markette su kolileri, çalışanın üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, transpalet yardımıyla su kolilerini taşıyan Melike Y.’nin üzerine ürünler devrildi ve su kolilerinin altında kaldı.

Melike Y.’yi gören iş arkadaşları olayı 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık çalışanları suların altında kalan çalışana ilk müdahaleyi market içerisinde yaptı.

Yaralı Melike Y. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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