Zincir marketler ekmeğimizi çalıyor. Gözleri doymadı

Datça Belediyesi zabıta ekipleri, tüketici haklarının korunması ve halk sağlığının ön planda tutulması amacıyla yaptığı denetimlerde dört büyük zincir markette 250 gram eksik ağırlıkta olduğunu tespit etti.

Bu kapsamda, söz konusu mağazalara eksik gramajlı ekmek satışından dolayı tutanak düzenlendi.

Datça Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye olarak, tüm işletmeleri ürünlerin etiket bilgilerine ve tüketici haklarına saygı göstermeleri konusunda titizlikle uyarıyoruz. Halkımızın sağlığı ve hakları her zaman önceliğimizdir ve bu yönde denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımızın her türlü tüketici şikayetlerini bize ulaştırmalarını rica ederiz. Halkımızın memnuniyeti ve güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz."