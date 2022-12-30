Marketlerde dev indirim başladı. Bakın kaç liraya indi

Bir zincir markette çekilen fotoğrafta normal fiyatı 22,00 lira olan cipslerin "indirimli" görünümü verilerek 21,99 liraya satışa çıkarıldığı görüldü. Cipslere yapılan 1 kuruşluk sözde indirim sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Yüksek döviz kuru ve enflasyon nedeniyle market fiyatlarında büyük artışlar yaşanmaya devam ederken zamlar vatandaşın belini büküyor. Asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselirken yapılan zammın ardından gözler market etiketlerine çevrildi. Kırmızı etten peynire, kuruyemişten deterjana, içeceklerden poşete neredeyse zam gelmeyen ürün grubu kalmadı. Yapılan zam vatandaşın cebine girmeden eridi. Zam yağmuru altında yeni yıla girmeye hazırlanan vatandaş market raflarına baka kaldı.

Öte yandan asgari ücretin açıklanmasının ardından şubat ayına yansıyacak farktan önce yapılan zamlar gıda ürünleri ile sınırlı kalmadı. Doğalgazdan toplu ulaşıma birçok firma ürün ve hizmetlerine zam yaptı. Vatandaş açlık sınırında kalan asgari ücretle kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünmeye başladı.