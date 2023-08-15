Zincir markette klima patladı. Bakım işçisi ağır yaralandı

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde Migros marketin klimalarının bakımını yapan işçi, klimada oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır şekilde yaralandı.

Zincir markette klima patladı. Bakım işçisi ağır yaralandı

Olay, Karaçayır Mahallesi’nde faaliyet gösteren Migros marketin arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin klimalarının bakımını yapan Hakan Yaşar (30), klimada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaklaşık 2 metre uzağa fırladı. İşçinin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Hakan Yaşar’ın göğsünden yaralandığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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