Zincir markette 'küflü ekmek' skandalı

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM’de küflenmiş ekmeğin rafta tutularak satışa sunulmaya devam edildiği ortaya çıktı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan bir BİM şubesinde çekildiği aktarılan görüntülerde rafta satılan bir ekmeğin küfü paketin dışından görülebilir hale geldi.

KÜFLÜ EKMEK RAFTA DİKKAT ÇEKTİ

Denetle adlı sosyal medya sayfasında vatandaşlar “Dudullu Bim’de ekmek küflenmiş, tüketilemeyecek hale gelmiş. Bir ekmeğin küflenmesinin birçok nedeni olabilir fakat bilmemiz gereken en önemli şey bu ürünlerin satılmaması gerektiği.” dedi.

Yine aynı şekilde bazı vatandaşlar yorumlarda paketli ekmek aldıklarını fakat paketli ekmeklerin üzerinde ekmeğin son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına rağmen içinden çıkan ürünün küflü olduğunu belirtti.

Söz konusu videodaki görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.