Zincir marketteki hırsızın tavırları izleyenleri şaşırttı. Rahat hırsız

Kaynak: İHA
Zincir marketteki hırsızın tavırları izleyenleri şaşırttı. Rahat hırsız
İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, girdiği zincir marketten kavurma ve pastırma çaldı. Şahsın rahatlığı, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinin Yakuplu Mahallesi’nde bulunan BİM isimli zincir markette 27 Ocak günü hırsızlık yaşandı.

Olaya göre şahıs, müşteri gibi markete girdi. Şahıs, önce reyonların arasında gezmeye başladı ve bir süre sonra marketin şarküteri bölümüne yöneldi.

Şahıs, soğutucu dolaplarda bulunan çok sayıda kavurma ve pastırmayı çaldı. Ürünleri hızlı bir şekilde montunun içine saklayan şahısın rahat tavırları dikkatleri çekti.

Şahsın o anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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