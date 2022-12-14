﻿Zincirleme kazada 12 kişi yaralandı

İHA

İpekyolu'nda 2 halk otobüsü ve bir tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 12 yaralı hastanelere kaldırıldı.



Polis yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için güvenlik tedbiri aldı.