AKP'li ismin uyuşturucu baronu Zindaşti'nin ifadelerinde adı geçiyordu: Silahlı saldırıya uğradı

İstanbul’da 7 yıl önce uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Akkartal arasında yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında adı geçen turizmci Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı.

Uzun’un Zindaşti ve Burhan Kuzu ile birlikte aynı karede çekilmiş fotoğrafları da gündem olmuştu.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Zindaşti’nin ifadelerinde adı geçen Aliye Uzun, İstanbul Kadıköy’ün Bağdat Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı.

Uzun’a, Suadiye’de yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edildi.

Saldırıdan kaçmaya çalışan Uzun, diz kapağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Aliye Uzun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SARIYER’DEKİ ÇATIŞMADA DA ADI GEÇMİŞTİ

Polis olayla ilgili çalışma yaparken Aliye Uzun’un ismi 2016’da uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Kartal adlı kişiyle Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı.

Hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan Zindaşti’nin verdiği ifade de Aliye Uzun ismi geçmişti. Bu soruşturma kapsamında da Uzun’un ifadesi alınmıştı.

ZİNDAŞTİ VE BURHAN KUZU İLE AYNI KAREDE YER ALDI

Aliye Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile çekilen fotoğraflarla da gündeme gelmişti. Ortaya çıkan fotoğraflarda Uzun, Zindaşti ve Kuzu ile birlikte bir restoranda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Aliye Uzun 2021 Ağustos ayında Zindaşti ile Kuzu'nun nasıl tanıştırdığını böyle anlatmıştı;

Sedat Peker'in, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu'yu tanıştırdığını söylediği Aliye Uzun, “Bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için Burhan hoca ile tanıştırdım. Daha sonra bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim” ifadelerini kullanmıştı.

Uzun devamında, "Bu şahıs ondan sonra beni tehdit etmeye başladı. Ve ilk, her şeyden önce bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunan benim. İfade tutanağı da burada. Tehdit ve şantaj olayından sonra benim patronumun evine de saldırdılar. Kurşunla evi taradılar, ondan sonra ben gidip şikayet dilekçesinde bulundum." diye belirtmişti.

AKP'nin önde gelen isimleriyle fotoğrafları olan Aliye Uzun, "Zindaşti'yi ilk deşifre eden kişi benim. Bu evrakların hepsini paylaşacağım. Devlet bana koruma kararı çıkartmış." diye konuşmuştu.

"SEDAT PEKER BANA KENDİSİ ULAŞTI"

Aliye Uzun, Burhan Kuzu ile ilgili ise "Burhan Kuzu hoca kadar insancıl, herkesin başını okşayan üniversitede kendisine yumurta atan çocukları bile espriyle karşılayan bir adamdı. Burhan hocam herkesi sevgiyle kucaklayan, biri bir iş için telefon açtığında bu adam aranıyor mudur, yasa dışı bir şeyi var mıdır diye, hiç bunlar şey yapmayan, Mevlana gibi 'Ne olursan ol gel' diyen, herkese kucak açan bir insandı." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in yıllar önce kendisine ulaştığını söyleyen Uzun, "Sedat Peker denen şahsı ben hiç tanımam. Sedat Peker, bana kendisi ulaştı. Kendi karısını cemiyete sokmaya çalışan bir adamdı. Benim dergimi aradılar eşi Özge Peker röportaj yapmamı söylediler. 7-8 sayfa röportaj talebimiz var dediler. Mayıs 2017'de dergime kapak oldu." demişti.

Uzun devamında şunları söylemişti.

"Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'la gezilere gitti, yakın görünmeye çalıştı, bir sürü fotoğraflar videolar paylaştı, evet ben Cumhurbaşkanı'yla DEİK gezilerine katıldım. DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) var, buraya iş adamlarını, iş kadınlarını kayıt oluyor. Ve bu gezilere sizi dahil ediyor. Bu gezilere gitmemizdeki amaç ihracatımızı artırmak. Devletler arası görüşmeler yapıldıktan sonra siz orada sektörünüze göre sizi karşınızdaki muhatap firmalarla karşı karşıya getiriyor, siz onlarla tanışıyorsunuz, iş yapmaya başlıyorsunuz. Yani bu gezilerin asıl amacı bu. Bu geziler 5 bin dolar, 10 bin dolar gibi yüksek rakamlar. Bu gezilerin hepsini ödeyip kendim gittim. Oradaki FETÖ'cü iş adamları beni gezilere almamaları için çok uğraştı. Kimlerin beni gezi listelerinden çıkardığını da çok iyi biliyorum."