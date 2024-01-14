Zinde nasıl kalınır

Kaynak: İHA
Zinde nasıl kalınır
Dr. Özgür Şamilgil zinde kalmanın yöntemlerini anlattı, karpuzun zayıflatıp zayıflatmadığı sorusunun yanıtını açıkladı...

Karpuzun kilo verme sürecine katkısı hakkında özgün bir metin yazabilirim. Karpuz, düşük kalorili ve yüksek su içeriği ile bilinir, bu da tokluk hissini artırarak aşırı yemeği önlemeye yardımcı olabilir. İşte karpuzun kilo kontrolüne etkileri...

KARPUZ VE KİLO KONTROLÜ

Karpuz, yüksek su içeriği ve düşük kalori değeri ile kilo kontrolünde etkili bir meyvedir. Midede yer kaplayarak daha çabuk doyma hissi yaratır ve bu da aşırı kalori alımını engelleyebilir. Ayrıca, kabuğuna yakın kısımları C ve A vitaminleri açısından zengindir.

SU İÇERİĞİ

Karpuzun %92’si sudur, bu da sizi daha uzun süre tok tutabilir ve hidrasyon sağlar.

DÜŞÜK KALORİ

Bir fincan karpuz sadece 45 kalori içerir ve bu da, yüksek kalorili atıştırmalıklar yerine karpuz tüketmek kilo vermenize yardımcı olabilir.

EGZERSİZ SONRASI KAS AĞRILARINI AZALTMA

Karpuz, kasların oksijen almasını ve kan akışını iyileştiren sitrülin amino asidini içerir. Bu da egzersiz sonrası kas ağrılarını azaltabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.

Yumurta, brokoli ve avokado gibi diğer besinler de kilo kontrolüne katkıda bulunur. Yumurta, tok tutan ve halsizliği önleyen bir protein kaynağıdır. Brokoli, düşük kalorili ve yüksek lif içeriği ile hem tok tutar hem de cinsel sağlığı destekleyebilir. Avokado ise içerdiği sağlıklı yağlar ve lif ile hem lezzetli hem de doyurucudur.

İlgili Haberler
Karpuzun yan etkileri neler
Evde şifalı çayınızı nasıl hazırlamalısınız?
İki dost meyveden önemli haber var
Sağlıklı uykunun sırrı karpuz çekirdeğinde mi?
Son Haberler
Fenerbahçe deplasmanda son anda kazandı. Üst üste 5. galibiyet Spor
Fenerbahçe deplasmanda son anda kazandı. Üst üste 5. galibiyet
Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında nereli? Keşfet
Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında nereli?
Askerler Suriye sınırında cansız beden buldu Gündem
Askerler Suriye sınırında cansız beden buldu
Yılan burçağı hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Yılan burçağı hangi hastalıklara iyi gelir
Kokpitin camı kırıldı uçak piste geri döndü Dünya
Kokpitin camı kırıldı uçak piste geri döndü
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Bakasetas kadro dışı! Spor
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Bakasetas kadro dışı!
İBB'ye film gibi kumpas. Set kurup çekim yapmışlar Gündem
İBB'ye film gibi kumpas. Set kurup çekim yapmışlar