Zıpkınla avladı görenler şok oldu! Tamı tamına 110 kilo…

Mersin'in Silifke ilçesinde, zıpkınla 150 kilogramlık orkinos balığı avlandı.

KAYNAK: AA
Zıpkınla avladı görenler şok oldu! Tamı tamına 110 kilo…

İlçede botla denize açılan Yasin Akıncı ve Abdullah Candoğan zıpkınla balık avlamak için Dana Adası açıklarında dalış yaptı.

Akıncı ve Candoğan, yaklaşık 20 metre derinlikte 150 kilogramlık orkinos balığını avladı ve kendilerini bekleyen arkadaşları Nebi Pempe'nin yardımıyla bota taşıdı.

“HAYATIMDA BU KADAR BÜYÜK BALIĞI GÖRMEMİŞTİM”

Yasin Akıncı (22), hayatında ilk defa böyle bir balık avladığını belirterek, "Şimdiye kadar çok dalış gerçekleştirdim ama hayatımda bu kadar büyük balığı görmemiştim. Böyle bir balığı avlamayı başardığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

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