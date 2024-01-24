Ziraat Bankası Genel Müdürü tarih verdi. Doların göreceği zirveyi açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki genel müdürlük binasında toplantı düzenledi. Çakar, yapılan toplantıda ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirirken 2024'e ilişkin beklentilerini de paylaştı.

2022 ve 2023 yıllarının bütün dünyada "Enflasyonla mücadele yılları" olarak geçtiğini söyleyen Çakar, küresel ekonomide ciddi bir yavaşlama yaşandığını, büyümenin sorun olmaya başladığını belirtti.

Enflasyonun bu yıl yüzde 40-45 seviyelerinde şekilleneceğini düşündüğünü söyleyen Çakar, enflasyonun mayıs ayında en üst düzeye gelip düşüşe geçeceğini, Mevcut uygulanan politikalarda acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

"ENFLASYON DÜŞECEK"

Çakar enflasyonun ineceğini belirterek ,”Bence enflasyonun yüzde 40-45'lere inmesi zaten olağan, bu olacak. Önemli olan enflasyonun yapışkan olmadan, kalıcı hale gelmeden düşürülmesidir. Orada bizim daha dikkatli olmamız, mevcut politikaları daha olgunlaştırarak devam etmemiz önemli" ifadelerini kullandı.

"DOLAR 39-40 LİRAYI GÖRÜR"

2025 enflasyonunun OVP'de yüzde 15 olarak tahmin edildiğini söyleyen Çakar, bu şekilde devam edildiği sürece bunun yakalanabilir bir hedef olduğunu belirtti.

Kredi büyümesinin bu yıl yüzde 40 civarında olacağını düşündüğünü söyleyen Çakar, kurun da bu yıl enflasyondan fazla artmayacağını ve doların bu yıl 39-40 lira olacağını düşündüğünü söyledi.