Ziraat Bankası neden gündem oldu? Ziraat Bankası Çin’den kaynak mı aldı?

Ziraat Bankası, kaynak çeşitliliği ve mevduat dışı orta ve uzun vadeli kaynakların artırılmasına yönelik stratejisine uygun olarak, Çin ile karşılıklı dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla kredi anlaşması imzaladı.

Banka, Çin EXIM Bank (The Export-Import Bank of China) ile imzalanan 500 milyon dolarlık anlaşmadan elde edilecek fonlama ile başta ihracatçılar olmak üzere ülkemizin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere katkı sağlamaya ve ekonomik değer üretmeye devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada; banka son yıllarda attığı adımlarla, uluslararası finans kuruluşları ile yakın işbirliğini sürdürerek, dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejisini uygulamaya devam edeceği belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde uygulanan politikalar ve artan kredibilite ortamında gelişen ve güçlenen Türkiye ekonomisine desteği, sorumlu, etkin ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı doğrultusunda önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürecektir.”