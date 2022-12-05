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Ziraat Bankası’nın eski müdürü Şenol Babuşcu banka şubelerine verilen dolar talimatını açıkladı

AKP iktidarı dövizi bir türlü düşürmeyi başaramazken banka şube müdürlüklerinin şube çalışanlarından, müşterilerini dövizden TL mevduatına geçmeleri konusunda ikna etmelerini istediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 11:21
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Ziraat Bankası’nın eski müdürü Şenol Babuşcu açıkladı: İşte banka şubelerine verilen dolar talimatı

Ziraat Bankası’nın eski müdürü Şenol Babuşcu banka şubelerine verilen dolar talimatını açıkladı
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Türkiye’deki döviz yangını iğneden ipliğe kısacası her şeye zam olarak geri dönerken AKP iktidarı da Kur Korumalı Mevduat (KKM) yöntemiyle geçtiğimiz yılın aralık ayında dövize müdahale etti.

Dolar kuru 18 TL seviyelerinden 11 TL seviyelerine kadar inerken günü kurtaran bu geçici çözüm de çare olmadı.

Şu sıralar dolar kuru 18,64 seviyelerinde işlem görürken euro kuru ise 19,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu ise çok konuşulacak bir gelişmeyi Twitter hesabından paylaştı. Babuşcu, banka genel müdürlüklerinin şube çalışanlarından, müşterilerini dövizden TL mevduatına geçmeleri konusunda ikna etmelerini istediğini paylaştı.


Babuşcu'nun paylaşımına çok sayıda yorum gelirken kullanıcılar da kendi deneyimlerini paylaştı.

İşte o yorumlardan bazıları...
 

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mehmet yavuz
5.12.2022 12:24
İş Bankasında döviz hesabımız vardı, şubeden arayıp görüşmek istediklerini söyledilr. Gittik. Bize dövizden kur korumalı mevduata dönmemiz teklif edildi. Kabul etmedik. Parayı da çektik.  
 
merdanoğlu
5.12.2022 12:21
yabancılardan yüzde 9 faizle dolar borcu alacağına vatandaşlara ver yüzde 9 faizi hiç değilse para ülkede kalsın  
 
yigit
5.12.2022 11:40
dolarları kim yediyse bedelini ona ödetmek her onurlu vatandaşın görevidir!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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