Ziraat Bankası’nın eski müdürü Şenol Babuşcu banka şubelerine verilen dolar talimatını açıkladı

Türkiye’deki döviz yangını iğneden ipliğe kısacası her şeye zam olarak geri dönerken AKP iktidarı da Kur Korumalı Mevduat (KKM) yöntemiyle geçtiğimiz yılın aralık ayında dövize müdahale etti.



Dolar kuru 18 TL seviyelerinden 11 TL seviyelerine kadar inerken günü kurtaran bu geçici çözüm de çare olmadı.



Şu sıralar dolar kuru 18,64 seviyelerinde işlem görürken euro kuru ise 19,63 seviyelerinde işlem görüyor.



Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu ise çok konuşulacak bir gelişmeyi Twitter hesabından paylaştı. Babuşcu, banka genel müdürlüklerinin şube çalışanlarından, müşterilerini dövizden TL mevduatına geçmeleri konusunda ikna etmelerini istediğini paylaştı.





Babuşcu'nun paylaşımına çok sayıda yorum gelirken kullanıcılar da kendi deneyimlerini paylaştı.



İşte o yorumlardan bazıları...



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