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Galatasaray HDI Sigorta'ya Ziraat darbesi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'a 3-2 yenildi

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 19:36
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Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı devirdi

Galatasaray HDI Sigorta'ya Ziraat darbesi
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakem: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Thomas, Orçun Ergün, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Emir Kaan Öztürk (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Tuinstra, Arslan Ekşi, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar Oğulcan Yatgın, Juantorena)

Setler: 23-25, 25-22, 26-24, 17-25, 29-31

Süre: 153 dakika (27, 32, 32, 25, 37)

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Hasan coskun
3.02.2023 20:24
Her zaman böyle avrupadada 2 2 ye getirdi sonra yenildi oyuncu kadrosu yetersiz yonetim amatör branslari unuttu sahipsiz kaldi voleybol basketbol  
 
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