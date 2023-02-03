Galatasaray HDI Sigorta'ya Ziraat darbesi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakem: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Thomas, Orçun Ergün, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Emir Kaan Öztürk (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)
Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Tuinstra, Arslan Ekşi, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar Oğulcan Yatgın, Juantorena)
Setler: 23-25, 25-22, 26-24, 17-25, 29-31
Süre: 153 dakika (27, 32, 32, 25, 37)
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