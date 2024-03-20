Ziraat darbe yedi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Ziraat Bankkart, yarı final rövanş maçında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk etti.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2'lik skorla kaybetti.

İlk maçta da rakibine 3-0 yenilen Ziraat Bankkar CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti.

Çekişmeli geçen ilk seti Jastrzebski Wegiel 34-32 önde tamamladı.

Konuk ekip, ikinci seti 27-25 önde bitirdi. Sahasındaki ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Jastrzebski Wegiel, deplasmanda kazandığı iki setin sonucunda organizasyonda finale yükselen ilk takım oldu.

Üçüncü sette her iki takımda rotasyonlu kadroyla sahaya çıkarken, Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti de 25-21 kazandı.

Karar setinin başlarında elde ettiği 5 sayılık (4-9) avantajı koruyan Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel, karar setini 15-7, mücadeleyi 3-2 galip bitirdi.

Ziraat Bankkart: 2 Jastrzebski Wegiel: 3

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan) ve Jan Krticka (Çekya)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Tuinstra, Burakhan Tosun, Vicentin)

Jastrzebski Wegiel: Fornal, Huber, Patry, Szymura, Gladyr, Toniutti (Popiwzcak, Sedlacek, Mbaye, Markiewicz, Sclater, Macionczyk, Jozwik, Makos)

Setler: 32-34, 25-27, 25-16, 25-21- 7-15

Süre: 135 dakika (36, 33, 29, 25, 12)