Ziraat darbe yedi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Kaynak: AA
Ziraat darbe yedi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Ziraat Bankkart; CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'e 3-2 yenildi, elendi.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Ziraat Bankkart, yarı final rövanş maçında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk etti.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2'lik skorla kaybetti.

İlk maçta da rakibine 3-0 yenilen Ziraat Bankkar CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti.

Çekişmeli geçen ilk seti Jastrzebski Wegiel 34-32 önde tamamladı.

Konuk ekip, ikinci seti 27-25 önde bitirdi. Sahasındaki ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Jastrzebski Wegiel, deplasmanda kazandığı iki setin sonucunda organizasyonda finale yükselen ilk takım oldu.

Üçüncü sette her iki takımda rotasyonlu kadroyla sahaya çıkarken, Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti de 25-21 kazandı.

Karar setinin başlarında elde ettiği 5 sayılık (4-9) avantajı koruyan Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel, karar setini 15-7, mücadeleyi 3-2 galip bitirdi.

Ziraat Bankkart: 2 Jastrzebski Wegiel: 3
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan) ve Jan Krticka (Çekya)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Tuinstra, Burakhan Tosun, Vicentin)
Jastrzebski Wegiel: Fornal, Huber, Patry, Szymura, Gladyr, Toniutti (Popiwzcak, Sedlacek, Mbaye, Markiewicz, Sclater, Macionczyk, Jozwik, Makos)
Setler: 32-34, 25-27, 25-16, 25-21- 7-15
Süre: 135 dakika (36, 33, 29, 25, 12)

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