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Kupada son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maç programı belli oldu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 19:24
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı belli oldu

Kupada son 16 turu programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Ocak'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:.

17 Ocak Salı:

14.30 Demir Grup Sivasspor- Teco Karacabey Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 Ocak Çarşamba:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Stat henüz açıklanmadı)

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 Ocak Perşembe:

17.30 Gaziantep FK- Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

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