Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürprizler. Amatör takımlara elendiler

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarında büyük sürprizlere imza atıldı.

KAYNAK: DHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürprizler. Amatör takımlara elendiler

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur maçları oynanırken, iki büyük sürprize imza atıldı. TFF 2. Lig’de mücadele eden Denizlispor ve Altınordu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerine elenerek Türkiye Kupası’na erken veda etti.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta oynadığı 6 maçta galip gelemeyerek toplam 3 puanla düşme hattına yerleşen Altınordu, Türkiye Kupası’na da havlu attı.

Metin Oktay Yerleşkesi’nde Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne tek golle yenilen kırmızı-lacivertliler, bu sezon hiçbir resmi müsabakasını kazanamadı. Kupanın 2’nci turunda yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Altınordu’nun Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, elendiklerin için üzüldüklerini belirterek, “Tamamen lige odaklanacağız. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Serik Belediyespor müsabakasını kazanıp ilk galibiyetimizi almayı amaçlıyoruz” dedi.

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor, Türkiye Kupası’nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Burhaniye Belediyespor’a evinde 3-2 yenilerek 2’nci turda turnuvaya veda etti.

Evindeki müsabakada bitime 3 dakika kala rakibi karşısında 2-1 üstün olan yeşil-siyahlılar, 87’nci dakikadan sonra art arda goller yedi ve karşılaşmayı kaybetti. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, iki dakika içinde iki gol yediklerini belirterek, “Kupada yolumuza devam etmek isterdik. Ancak konsantrasyon bozukluğu bize pahalıya mal oldu. Önümüze bakacağız, bu hafta sahamızda İnegölspor ile oynayacağız. Kazanıp üst sıralara tırmanacağız” dedi.

Balıkesir’in amatör temsilcisi Burhaniye Belediyespor, kupada Yunusemre Belediyespor ve 3’üncü Lig ekibi Balıkesirspor’un ardından 2’nci Lig’deki Denizlispor’u da elemeyi başardı. (DHA)

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