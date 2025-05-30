Zirai don, buğday ve arpa üretimini vurdu

Kaynak: İHA
Zirai don, buğday ve arpa üretimini vurdu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki bazı mahallelerde zirai don nedeniyle buğday ve arpa üretimi önemli ölçüde zarar gördü.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki bazı mahallelerde zirai don nedeniyle buğday ve arpa üretimi önemli ölçüde zarar gördü.

Mihallıççık ilçesine bağlı Karageyikli köyünde çiftçi olan Türk Arslan, zirai don ve sam yeli nedeniyle buğday ve arpa üretiminde büyük kayıp yaşadığını aktardı. Çiftçi Arslan, toplam 250 dekar buğday ve 300 dekar arpa alanında zararın yarı yarıya olduğu belirtilirken, çevre köylerin de benzer şekilde etkilendiği ifade etti. Dönüm başına 600 kilo ürün beklerken, verimin 200-250 kiloya düştüğünü, hatta daha az olabileceğini dile getiren Arslan, geçen yıl arpayı kilosu 7 TL'den, buğdayı 8,5 TL'den satarken bu yılki fiyatlar konusunda belirsizlik yaşadığını söyledi.

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