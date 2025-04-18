Zirai don hasar tespit başvuruları başladı

Birçok ilde 11-15 Nisan tarihleri arasında yaşanan zirai don afeti, Tavşanlı ilçesindeki tarım ürünlerinde zarara yol açtı. İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli, sahada hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan duyuru ile "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan ve zirai don sigortası olmayan üreticilerin, hasar tespit işlemlerinin yapılabilmesi için en kısa sürede İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Başvurular, İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki 6 numaralı odaya dilekçe ile yapılabilecek. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına, belirtilen süre içerisinde 25 Nisan 2025 tarihine kadar ilçe tarım müdürlüğüne başvurularını yapmaları önemle rica olunur" denildi.