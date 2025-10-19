Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Esenler Erokspor ve Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Bordum FK, 29. dakikada öne geçti. Ajeti’nin savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Fredy’nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti: 0-1

Esenler Erokspor, 45+1. dakikada beraberliği yakaladı. Recep Niyaz’ın ara pasında topla buluşan Kayode’nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Bodrum FK, aynı puandaki Çorum FK'yı averaj farkıyla geçerek birinci sırada yer aldı.

20 puana yükselen Esenler Erokspor ise üçüncü sırada bulunuyor.

YILMAZ: LİDER AYRILDIĞIMIZ İÇİN MEMNUNUZ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Haftaya lider başlamıştık. Esenler Erokspor da ikinciydi. Ligin en çok gol atan iki takımı arasında güzel bir maç oldu" dedi.

"İki taraf da birbirine önlem aldığı için gol pozisyonu kısır bir maçtı ama taktiksel açıdan da çok güzel çalışmalar vardı" diyen Yılmaz, "Hafta içinde iki takım da iyi çalışmıştı. İlk yarı golü bulduk, ilk yarının son dakikasında maalesef dalgınlıktan istemediğimiz bir gol yedik. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu" ifadelerini kullandı.

Birinci sıradaki yerlerini koruduklarına dikkat çeken Yılmaz, "Burada lider ayrıldığımız için memnunuz. Zorlu haftalar her takım için devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu yerimizde kalmaya devam ederiz" diye konuştu.

ÖZKÖYLÜ: KOMİK BİR GOL YEDİK

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise "Haftaya lider ve ikinci giren iki takımın önemli bir mücadelesiydi. Ligin seyrini etkileyecek maçlardan biriydi. İki takım da kontrollü başladı. Bizim gibi hedefleri olan, Süper Lig kovalayan bir takımın yememesi gereken çok basit, çok komik bir gol yedik. Bu bizim için düşündürücü bir durum" dedi.

İki takımın da maçı kaybetmek istemediğini belirten Özköylü, şunları söyledi:

"Oyun genelinde daha üretken olmaya çalışan, daha fazla sonucu yakalamaya çalışan takım bizdik. Çok fazla da pozisyon vermedik ama son dakikalarda attıkları 1-2 şut bizim için tehlikeliydi. Genel anlamda ortada giden, pozisyon zenginliğinin olmadığı, iki takımın da birbirini kontrol ettiği, kaybetmemek adına daha çok önem verdiği bir maç görüntüsündeydi. Bu da çok normaldir. Ligde kaybedilecek 1 puan bile şu anda çok önemli. En azından 1 puan almış olduk. Çünkü geriden gelen takım biziz. Pozisyonlara da girdik. Neticede beraberlikle sonuçlanan bir maç oldu."

"BERAT MİLLİ TAKIMDAN YORGUN GELDİ"

İki takımın oyuncularını da kutlayan Osman Özköylü, "İlerleyen maçlarda bunun telafisini yapmaya çalışacağız. Şu anda iyi bir seriye girdik. Hep ligin zirvesini hedefleyen, güçlü takımlarla oynayacağız. Buralarda alınacak sonuçların hepsi lig için belirleyici olacak. O yüzden biz de çok daha dikkatli olarak bu maçlarda istediğimiz sonuçları almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Takımın önemli oyuncularından Berat Luş’un maça yedek başlamasıyla ilgili de konuşan Özköylü, "Berat, milli takımdaydı. U19 Milli Takımı'nda 2’şer gün arayla 3 maç oynadı. Oradan yorgun geldi. Yorgunluğundan dolayı onu sonradan oyuna atıp, biraz daha rakip yorulduktan sonra etkili kullanabilir miyiz diye düşündük. Öncesine oynayan Faye biraz daha dinamik bir oyuncu. Arkaya atılacak koşularda etkili bir oyuncu ama Faye konusunda çok da istediğimizi alabildik mi? O da soru işareti" dedi.