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Cristiano Ronaldo İstanbul'da

Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun balmumu figürü kalıcı olarak İstanbul'a getirildi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:54
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Ziyaretçi akınına uğradı. Cristiano Ronaldo İstanbul'da

Cristiano Ronaldo İstanbul'da
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Manchester United ile yollarını ayıran ve Dünya Kupası bitiminde transferi netleşecek olan Cristiano Ronaldo'nun figürü New York’taki lansmanından 10 gün sonra, İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu.

Bir ayı aşkın süredir devam eden 'Madame Tussauds İstanbul'da görmek istediğiniz ünlü isim kim?' anketinde açık ara oy oranıyla Cristiano Ronaldo ilk sırada geldi. Kalıcı olarak getirilen figür, ilk gün itibariyle ziyaretçi akınına uğradı. Ronaldo’nun figürü, Portekiz milli takımının yeşil ve kırmızı ev sahibi forması ve futbolcunun Dünya Kupası’nda da ayağında olan kramponlarını giyiyor. 

Kalıbı yaklaşık 170 saatte çıkarılan balmumu figürüne tek tek ekilen saç, kirpik ve kaşların eklenmesi ise neredeyse 140 saat sürdü. Cristiano Ronaldo, balmumu figürünü incelerken özellikle saçlarının ve gözlerinin benzerliğinden çok etkilenerek, ''Bu gerçekten balmumu mu? Şaka yapıyor olmalısınız. Yüzü de inanılmaz. İki tane Ronaldo varmış gibi!” dedi.

Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, figürün tanıtım toplantısında açıklama da bulunarak, ''Ronaldo dünyanın en başarılı futbolcularından biri, bu sebeple ülkemizde ve dünyada yoğun ilgi göreceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Bildiğiniz gibi şu an hala Portekiz’in takım kaptanı olarak Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Şu an kariyerinde bir durgunluk döneminde gibi görünse de Madame Tussauds ailesi olarak biz küllerinden yeniden doğacağına inanıyoruz ki ziyaretçilerimizden gelen yoğun ilgi de bu inancımızı sağlamlaştırıyor." dedi.

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