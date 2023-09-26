Ziyech İstanbulspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Hakim Ziyech'in durumu hakkında konuştu.

Ziyech İstanbulspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçından önce konuştu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

-Öncelikle tüm İslam Alemi'nin Mevlüt Kandili'ni kutlayarak başlayacağım. Maç oynamak, bazı oyuncularım için daha çok hoşuna gidiyor. Kazandıkça motivasyon hazırlık daha iyi oluyor.

-Bugün de birkaç değişiklik yaptık. Hakim'in çok önemli bir şeyi yok ama dinlendirmek istedik. Uzun süre oynamamıştı, üst üste oynadı daha sonra. Statüden gereği giremeyen oyuncular var. Onun yanında Nelsson'un eşi doğum yaptı. O da bugün kulübede. İhtiyaç olduğunda oynayabilecek durumda.

-Her maç çok önemli. İstanbulspor, oynamaya çalışan bir takım. Teknik direktör değişikliği oldu. Bizim düşüncelerimiz daha farklıydı. Bu değişimle birlikte 3 oyuncu değişti. Onları oyun içerisinde göreceğiz. Ne yaptıklarını göreceğiz. Ama biz Galatasaray gibi oynamaya çalışacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ama bu ligde her takımın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz.

-Oyun felsefemiz aynı. Bugün için ne kadar değişiklik olsa da, 2 hafta öncenin birçok maçına çıkan dizilişimiz var. Kaan ve Abdülkerim ilk defa bir arada oynayacak." diyen genç teknik adam, "Kendi oyun felsefemizi sahaya koyacağız. Olimpiyat Stadı'nın atmosferi zordur. Bununla ilgili de oyunculara uyarılarımızı yaptık. Kazanmamız gerekiyor dediğim gibi. Süper Lig çok önemli. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlara çıkacağız. 3 gün de bir olsa da kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz bugün kazanmak.

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