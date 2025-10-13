İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında sanatçıların da olduğu birçok isim evlerinden ifade için alınmıştı.

Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmayan ünlüler, yapılan işlemlerin bitmesi sonrası jandarma komutanlığından gönderilmişlerdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler arasında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu vardı.

Toplam 19 kişinin örneklerinin alındığı bilgisi verilmişti. Listede ismi bulunan ve o gün yurt dışında olan Şarkıcı Ziynet Sali ifade vermeye gitti. İfade verdiğini kendi hesabından duyuran Sali, şunları söyledi:

"Herkese selamlar, çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür.

Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım.

Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim.

Sevgi ve iyilikle"