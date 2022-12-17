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Zlatko Dalic'den açıklamalar: Bunu kimse beklemiyordu

Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 21:14
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Zlatko Dalic: Bunu kimse beklemiyordu

Zlatko Dalic'den açıklamalar: Bunu kimse beklemiyordu
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Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda 3. oldukları Fas karşılaşmasının ardından konuştu.

Dalic, "Bu madalya tüm Hırvat halkı ve bizi dünyada takip eden herkes için. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

56 yaşındaki teknik adam, konuşmasını, "Dünya Kupası'nda üst üste ikinci madalyamiz. Bunu, tüm bunları 1998'de başlatan Miroslav Blazevic'e ithaf ediyorum" sözleriyle sürdürdü.

Hırvat teknik adam son olarak, "Bunu çok az kişi bekliyordu. Çocuklar çok çalıştı. Bu tür bir turnuvada bronz madalya kazandık ve bu harika. Bugün sağlıklı olan herkes oynadı.

Sağ tarafta problem yaşadıklarını biliyorduk. Ziyech, Perisic'i takip etmedi ve Orsic orayı karıştırdı" ifadelerini kullandı.

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