Yunanistan’da tatilde olan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Zodyak bot kazasının ardından entübe edilen Ali Sabancı hayati tehlikesini korurken zodyak bota dair bilgiler araştırılıyor. Peki, zodyak bot nedir? Zodyak bot nasıl kullanılır özellikleri neler?

Yunanistan’da tatilde olan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza geçirdi. Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından önce Muğla’nın Bodrum ilçesine getirildi, ardından da İstanbul’daki özel hastaneye sevk edildi. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir denildi. Yaşanan bu olay sonrasında kaza yaptıkları zodyat botların özellikleri merak edildi.

ZODYAK BOT NEDİR?

Zodyak bot, genellikle hafif ve esnek bir yapıya sahip, şişme kenarları olan bir tür su taşıtıdır.

Zodyak botlar büyük teknelerin ve yatların kıyıya yanaşmaları zor olduğu için kullanılan ve kısa mesafelerde işlev gören deniz araçlarıdır. Genellikle kıyı bölgeleri, göller ve nehirler gibi sığ sularda kullanılır.

Dayanıklı kauçuk veya PVC malzemeden üretilir ve içlerindeki hava basıncını artırmak için şişirilebilirler. Bu yapıları sayesinde hafif ve taşınabilir olurlar.

Çoğu zaman askeri operasyonlar, arama kurtarma faaliyetleri, dalış ve turistik aktiviteler gibi çeşitli amaçlarla kullanılır.

Zodyak botların şişme kısımları zamanla aşınabilir, bu yüzden düzenli bakım gereklidir. Güvenlik için her zaman yeterli sayıda can yeleği ve ilk yardım malzemesi bulundurulmalıdır. Zodyak botlar, doğru kullanıldığında ve gerekli güvenlik önlemleri alındığında oldukça güvenli su taşıtlarıdır. Zodyak botlar genellikle güvenli kabul edilir, ancak kullanımda dikkat edilmesi gereken bazı önemli güvenlik unsurları var.

ZODYAK BOT ÖZELLİKLERİ NELER?

Motorlu, dıştan (sonradan takma) motorlu veya motorsuz şekilleri bulunmaktadır.

Genellikle 2 ve 4 kişi kapasiteli botlar kullanılırken, profesyonel botlar 6 ve 8 özel yapım botlar ise 10 kişi kapasiteye kadar çıkabilmektedir.

Klasik anlamda teknelere göre (ahşap / fiber) daha hafif olduklarından, daha küçük beygir gücünde motorlar ile rahatlıkla kullanılabilir.

Zodyak botlar, hafif ve portatif olmaları sayesinde kolaylıkla taşınabilir ve depolanabilir.

Zodyak botlar, yüksek dayanıklılığa sahip malzemelerden üretilir, bu sayede zorlu şartlara ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdırlar.

Şişme kenarları sayesinde oldukça geniş bir yük kapasitesine sahiptir.

Küçük ve hafif olmalarına rağmen, motor gücüne bağlı olarak oldukça hızlı ve çevik olabilirler.